С начала года на закупку вакцин от COVID-19 потрачено более 9 миллиардов-Минфин

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В январе-июле на закупку вакцин от COVID-19 потрачено 9,2 млрд гривен бюджетных средств.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заместителя министра финансов Романа Ермоличева

Кроме того на лечение пациентов от COVID-19 и вакцинацию потрачено 11,7 миллиардов; на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,3 млрд гривен, в том числе 1,6 млрд гривен средств местных бюджетов; выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 15,5 млн гривен; на обеспечение больниц кислородом - 0,6 млрд гривен.

Кроме того, на мероприятия относительно социальной поддержки населения в условиях карантина потрачено 2,9 млрд гривен; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности (больничных) - 0,8 млрд гривен; на выплату пособия по безработице - 1,1 млрд гривен.

Также на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях потрачено 18,3 млн гривен; на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,75 млрд гривен.

В январе-мае на борьбу с COVID-19 из госбюджета потрачено 19,5 млрд гривен.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки вакцинировали против коронавируса 163 310 человек. Одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 человек