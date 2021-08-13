З початку року на закупівлю вакцин від COVID - 19 витрачено понад 9 мільярдів-Мінфін

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У січні-липні на закупівлю вакцин від COVID-19 витрачено 9,2 млрд гривень бюджетних коштів.

Про це пише RegioNews з посиланням на заступника міністра фінансів Романа Єрмолічева

Крім того на лікування пацієнтів від COVID-19 і вакцинацію витрачено 11,7 мільярдів; на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) - 2,3 млрд гривень, у тому числі 1,6 млрд гривень коштів місцевих бюджетів; виплати установам Національної академії медичних наук за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 15,5 млн гривень; на забезпечення лікарень киснем - 0,6 млрд гривень.

Крім того, на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину витрачено 2,9 млрд гривень; на виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних) - 0,8 млрд гривень; на виплату допомоги по безробіттю - 1,1 млрд гривень.

Також на здійснення заходів по боротьбі з COVID-19 у навчальних закладах витрачено 18,3 млн гривень; на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров'я - 0,75 млрд гривень.

У січні-травні на боротьбу з корупцією-19 з держбюджету витрачено 19,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 163 310 осіб. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані - 52 765 осіб