В Винницкой области три человека умерли из-за COVID-штамма "Дельта"

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В Винницкой области умерли три человека, у которых были подтверждены случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта"

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, пишет RegioNews.

Среди умерших - мужчина и женщина из Гайсинского района - обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района.

В то же время информация о 13-летнем умершем инфицированном "Дельтой", не соответствует действительности.

"Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом "Дельта", есть 13-летний больной. Он жив!"- отметил Борзов.

Напомним, что накануне на Житомирщине зафиксировали первые случаи COVID-штамма "Дельта".