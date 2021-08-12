08:44  12 августа
COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек
11:29  12 августа
Кабмин назначил главе МВД Монастырскому нового заместителя
08:09  12 августа
Сутки в ООС: из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 14:25 454

В Винницкой области три человека умерли из-за COVID-штамма "Дельта"

12 августа 2021, 14:25 454
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области умерли три человека, у которых были подтверждены случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта"

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, пишет RegioNews.

Среди умерших - мужчина и женщина из Гайсинского района - обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района.

В то же время информация о 13-летнем умершем инфицированном "Дельтой", не соответствует действительности.

"Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом "Дельта", есть 13-летний больной. Он жив!"- отметил Борзов.

Напомним, что накануне на Житомирщине зафиксировали первые случаи COVID-штамма "Дельта".

коронавирус Украина Винница Винницкая область Дельта

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram