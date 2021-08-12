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12 августа 2021, 17:10 307

Стало известно, скольких украинцев держат в плену боевики на Донбассе

12 августа 2021, 17:10 307
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Фото из открытых источников
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Российские оккупанты на Донбассе держат в заложниках 295 украинцев, из которых 30 - женщины

Об этом сообщила координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко в эфире "Украинского радио", пишет RegioNews.

По ее словам, такие данные в ответ на запрос организации предоставила СБУ по состоянию на 30 июля 2021 года.

Правозащитница объяснила, что не обязательно все эти люди задержаны по политическим мотивам (обвиняются представителями незаконных вооруженных формирований в шпионаже, диверсиях и измене).

"Все эти люди - граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена "всех на всех", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хочет вернуть около 100 человек в рамках обмена с боевиками на Донбассе.

Донбасс Украина война боевики оккупанты

 
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