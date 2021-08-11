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11 августа 2021, 19:43 248

Кабмин разрешил заключенным в СИЗо пользоваться интернетом

11 августа 2021, 19:43 248
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров разрешил заключенным в СИЗО пользоваться интернетом и IP телефонией на платной основе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Министерства юстиции

По словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, постановлением Кабинета Министров Украины предлагается ввести в следственных изоляторах экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к глобальной сети Интернет и телефонной связи с помощью средств ІР-телефонии.

"Благодаря одобрению правительством постановления мы продвинулись в направлении законодательного закрепления права доступа лиц, взятых под стражу, к Интернету и телефонной связи. Ведь до сих пор контакты лиц, взятых под стражу, с внешним миром были максимально ограничены национальным законодательством", – отметила Елена Высоцкая.

СИЗО Кабмин Минюст заключенные интернат

 
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