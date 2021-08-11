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11 серпня 2021, 19:43 210

Кабмін дозволив ув'язненим в СІЗО користуватися інтернетом

11 серпня 2021, 19:43 210
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів дозволив ув’язненим у СІЗО користуватися інтернетом та IP телефонією на платній основі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції

За словами заступниці Міністра юстиції України Олени Висоцької, Постановою Кабінету Міністрів України пропонується запровадити у слідчих ізоляторах експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, узятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет та телефонного зв’язку за допомогою засобів ІР-телефонії.

"Завдяки схваленню Урядом постанови ми просунулись у напрямі законодавчого закріплення права доступу осіб, взятих під варту, до Інтернету та телефонного зв’язку. Адже досі контакти осіб, взятих під варту, із зовнішнім світом були максимально обмежені національним законодавством", – зазначила Олена Висоцька.

СІЗО Кабмін Мінюст ув'язнені інтернат

 
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