Карантин в Украине будет продлен минимум до ноября - Ляшко

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Адаптивный карантин в Украине будет продлен минимум на два месяца

Как передает RegioNews об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

Он напомнил, что сейчас карантин действует до конца лета.

"Однако предварительно мы проговорили, что с учетом эпидемической ситуации, которую мы видим в европейском регионе Украине также нужно удлинить(карантин-ред.) как минимум на два месяца, что мы будем в ближайшее время инициировать перед Кабмином", - отметил Ляшко

Напомним, что по состоянию на 9 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в Одесской, Ровенской и Тернопольской области один из эпидпоказателей за пределами нормы.

8 августа выявлено 300 новых случаев COVID-19. Больше всего новых больных в Киеве и в Одесской области