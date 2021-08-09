16:59  09 августа
На Харьковщине автобус с пассажирами влетел в отбойник
17:40  09 августа
Стало известно, когда в Одессе будут прощаться с Ройтбурдом
17:58  09 августа
Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
09 августа 2021, 17:32 404

Карантин в Украине будет продлен минимум до ноября - Ляшко

09 августа 2021, 17:32 404
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Адаптивный карантин в Украине будет продлен минимум на два месяца

Как передает RegioNews об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

Он напомнил, что сейчас карантин действует до конца лета.

"Однако предварительно мы проговорили, что с учетом эпидемической ситуации, которую мы видим в европейском регионе Украине также нужно удлинить(карантин-ред.) как минимум на два месяца, что мы будем в ближайшее время инициировать перед Кабмином", - отметил Ляшко

Напомним, что по состоянию на 9 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в Одесской, Ровенской и Тернопольской области один из эпидпоказателей за пределами нормы.

8 августа выявлено 300 новых случаев COVID-19. Больше всего новых больных в Киеве и в Одесской области

карантин COVID-19 регионы Кабмин Минздрав

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua