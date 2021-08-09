Карантин в Україні буде продовжено щонайменше до листопада - Ляшко

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Адаптивний карантин в Україні буде продовжено щонайменше на два місяці

Як передає RegioNews, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Він нагадав, що наразі карантин діє до кінця літа.

"Однак попередньо ми проговорили, що з урахуванням епідемічної ситуації, яку ми бачимо в європейському регіоні Україні також треба подовжити(карантин-ред.) як мінімум на два місяці, що ми будемо найближчим часом ініціювати перед Кабміном", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що станом на 9 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину, однак в Одеській, Рівненській та Тернопільській області один з епідпоказників поза межами норми.

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