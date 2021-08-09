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09 августа 2021, 16:15 11

В НАБУ рассказали сколько дел расследуется против экс-судьи Чауса

09 августа 2021, 16:15 11
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Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро расследует два уголовных производства в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса: одно из них касается получения взятки, второе - перемещения Чауса через границу, в Молдову.

Как передает RegioNews об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник

"На сегодня у НАБУ есть 2 дела (относительно Чауса — ред.). Первое дело-это относительно получения неправомерной выгоды, второе - это факт неправомерного перемещения через границу в 2016 году. Других дел мы не расследуем”, - сказал директор НАБУ.

Сытник добавил, что дело о пропаже Чауса в Молдове расследует Служба безопасности Украины.

Он также сообщил, что дело о пропаже Чауса из Украины была зарегистрирована в 2016 году в результате работы детективов, которые принимали меры по установлению места нахождения экс-судьи

"И во время принятия этих мер нами было точно установлено, как он покидал территорию Украины, каким образом это происходило. Сейчас по этому поводу проводятся процессуальные действия с этим лицом (Чаусом — ред.)”, - сказал директор НАБУ.

Отвечая на вопрос, причастны ли к вывозу Чауса тогдашние чиновники и может ли быть эта информация обнародована, он не стал прогнозировать, до какого этапа в расследовании и до какого круга лиц дойдет следствие, чтобы не раскрывать тайну досудебного расследования.

В августе 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро уличили судью Николая Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

30 июля 2021 года стало известно об обнаружении Чауса в селе в Винницкой области.

4 августа Высший антикоррупционный суд поместил Чауса под круглосуточный домашний арест с ношением электронным браслетом. Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что защита экс-судьи будет подавать апелляцию на это решение ВАКС. САП подала апелляцию на это решение.

взятка НАБУ СБУ уголовное дело судья Чаус

 
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