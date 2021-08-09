У НАБУ розповіли скільки справ розслідується проти екссудді Чауса

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Національне антикорупційне бюро розслідує два кримінальні провадження щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса: одне з них стосується отримання хабаря, друге - переміщення Чауса через кордон, у Молдову.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу повідомив директора НАБУ Артем Ситник

"На сьогодні у НАБУ є 2 справи (щодо Чауса — ред.). Перша справа — це щодо одержання неправомірної вигоди, друга — це факт неправомірного переміщення через кордон у 2016 році. Інших справ ми не розслідуємо”, - сказав директор НАБУ.

Ситник додав, що справу стосовно зникнення Чауса у Молдові розслідує Служба безпеки України.

Він також повідомив, що справа про зникнення Чауса з України була зареєстрована у 2016 році в результаті роботи детективів, які вживали заходів щодо встановлення місця знаходження екссудді.

"І під час вжиття цих заходів нами було точно встановлено, як він залишав територію України, яким чином це відбувалося. Зараз з цього приводу проводяться процесуальні дії з цією особою (Чаусом — ред.)”, - сказав директор НАБУ.

Відповідаючи на запитання, чи причетні до вивезення Чауса тодішні високопосадовці і чи може бути ця інформація оприлюднена, він не став прогнозувати, до якого етапу у розслідуванні і до якого кола осіб дійде слідство, щоб не розкривати таємницю досудового розслідування.

У серпні 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. доларів.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався в Молдові.

30 липня 2021 року стало відомо про виявлення Чауса в селі у Вінницькій області.

4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що захист екссудді подаватиме апеляцію на це рішення ВАКС. САП подала апеляцію на це рішення.