Минздрав обещает к осени обеспечить в каждой области диагностику COVID-штамма "Дельта"
К осени Министерство здравоохранения надеется обеспечить в каждой области возможность выявлять штамм коронавируса "Дельта"
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.
Он отметил, что тесты позволяют достаточно быстро обнаружить именно эту мутацию.
"На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", - сказал он.
Кузин пояснил, что сейчас лаборатории могут обнаруживать "Дельту" двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем.
По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "Дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма "Дельта".