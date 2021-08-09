Минздрав обещает к осени обеспечить в каждой области диагностику COVID-штамма "Дельта"

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Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.

Он отметил, что тесты позволяют достаточно быстро обнаружить именно эту мутацию.

"На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", - сказал он.

Кузин пояснил, что сейчас лаборатории могут обнаруживать "Дельту" двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем.

По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "Дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма "Дельта".