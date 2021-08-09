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09 серпня 2021, 10:00 60

МОЗ обіцяє до осені забезпечити в кожній області діагностику COVID-штаму "Дельта"

09 серпня 2021, 10:00 60
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Фото з відкритих джерел
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До осені Міністерство охорони здоров'я сподівається забезпечити в кожній області можливість виявляти штам коронавірусу "Дельта"

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише RegioNews.

Він зазначив, що тести дозволяють досить швидко виявити саме цю мутацію.

"На рівні Центру громадського здоров'я у нас майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також кілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області", - сказав він.

Кузін пояснив, що зараз лабораторії можуть виявляти "Дельту" двома шляхами - геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем.

За його словами, зараз хворих, інфікованих штамом "Дельта", лікують за тим же протоколом, що і пацієнтів з іншими штамами.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".

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