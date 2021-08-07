Война на Донбассе: сегодня - три нарушения "тишины", есть убитый и раненый

Фото из открытых источников

Сегодня, 7 августа, оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения, пишет RegioNews.

Оккупанты стреляли в направлении поселка Пески и вблизи населенного пункта шумы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ.