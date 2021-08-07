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Война на Донбассе: сегодня - три нарушения "тишины", есть убитый и раненый
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07 августа 2021, 18:19 57

Война на Донбассе: сегодня - три нарушения "тишины", есть убитый и раненый

07 августа 2021, 18:19 57
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Фото из открытых источников
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Сегодня, 7 августа, оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения, пишет RegioNews.

Оккупанты стреляли в направлении поселка Пески и вблизи населенного пункта шумы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ.

Украина война обстрел боевики обстрелы

 
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