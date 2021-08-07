Війна на Донбасі: сьогодні - три порушення "тиші", є вбитий та поранений

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Сьогодні, 7 серпня, окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Як повідомили у пресцентрі ООС, унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення, пише RegioNews.

Окупанти стріляли у напрямку селища Піски й поблизу населеного пункту Шуми.

Крім того, у Луганській області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі п’ять разів гатили по ЗСУ.