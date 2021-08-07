Війна на Донбасі: сьогодні - три порушення "тиші", є вбитий та поранений
Сьогодні, 7 серпня, окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню
Як повідомили у пресцентрі ООС, унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення, пише RegioNews.
Окупанти стріляли у напрямку селища Піски й поблизу населеного пункту Шуми.
Крім того, у Луганській області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі п’ять разів гатили по ЗСУ.
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