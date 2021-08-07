В Минздраве анонсировали поставки еще 17 млн доз Pfizer

Фото из открытых источников

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет RegioNews.

По его словам, это произойдет до конца текущего года.

"Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше", - сказал Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве рассматривают возможность третьей прививки Pfizer.