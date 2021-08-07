В Минздраве анонсировали поставки еще 17 млн доз Pfizer
Украина получит 17 миллионов доз вакцины Pfizer
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет RegioNews.
По его словам, это произойдет до конца текущего года.
"Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше", - сказал Кузин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве рассматривают возможность третьей прививки Pfizer.
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