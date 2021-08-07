У МОЗ анонсували поставки ще 17 млн доз Pfizer
Україна отримає 17 мільйонів доз вакцини Pfizer
Про це у інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише RegioNews.
За його словами, це відбудеться до кінця поточного року.
"Вакцинуватися треба тією вакциною, яка є зараз. Я не раджу чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, до кінця року Україна отримає ще 17 млн доз Pfizer, але спалах може статися раніше", - сказав Кузін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ розглядають можливість третього щеплення Pfizer.
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