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07 серпня 2021, 17:47 16

У МОЗ анонсували поставки ще 17 млн доз Pfizer

07 серпня 2021, 17:47 16
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Фото з відкритих джерел
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Україна отримає 17 мільйонів доз вакцини Pfizer

Про це у інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише RegioNews.

За його словами, це відбудеться до кінця поточного року.

"Вакцинуватися треба тією вакциною, яка є зараз. Я не раджу чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, до кінця року Україна отримає ще 17 млн доз Pfizer, але спалах може статися раніше", - сказав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ розглядають можливість третього щеплення Pfizer.

Україна вакцина МОЗ вакцинація Ігор Кузін

 
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