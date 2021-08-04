Кабмин обязан уволить Витренко из "Нафтогаза" - решение суда

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Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабинету Министров Украины об увольнении главы НАК "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК

В агентстве напоминают, что требовали от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина № 370-р и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

"В связи с решением суда предписание НАЗК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит выполнению", — отметил Председатель НАЗК Александр Новиков.

Глава НАЗК также направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и инициировать рассмотрение таких вопросов:

отмене как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжения Правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется исключительно в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключение произошло с нарушением ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции";

прекращение действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, что 15 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском к Кабмину и НАК "Нафтогаз Украины" о разрыве контракта с председателем правления нефтегазового монополиста Юрием Витренко.

Однако позже Окружной админсуд города Киева остановил действие предписания НАПК об освобождении Витренко.