Кабмін зобов'язаний звільнити Вітренка з "Нафтогазу" - рішення суду

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Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції та скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабінету Міністрів України щодо звільнення очільника НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка

.Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу НАЗК

В агенції нагадують, що вимагали від Уряду скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну № 370-р та вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

"У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню", — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Очільник НАЗК також спрямував до Кабміну лист, у якому пояснюється, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання Уряду та ініціювати розгляд таких питань:

скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження Уряду № 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України", оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції";

припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

Нагадаємо, що 15 липня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського райсуду Києва з позовом до Кабміну і НАК "Нафтогаз України" про розрив контракту з Головою правління нафтогазового монополіста Юрієм Вітренком.

Однак пізніше Окружний адмінсуд міста Києва зупинив дію припису НАЗК про звільнення ВІтренка.