Семенченка знову відправили до СІЗО

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Солом’янський райсуд міста Києва знову відправив до СІЗО колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії".

Про це пише Regionews з посиланням на УНІАН

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк, задовольнивши клопотання слідчого Служби безпеки України про зміну Семенченку запобіжного заходу.

Суддя перебував у кімнаті для нарад близько п'яти годин.

"Клопотання... задовольнити. Змінити... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком 60 днів", - йдеться в ухвалі суду

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.