08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
17:59  26 липня
Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 17:57 19

Семенченка знову відправили до СІЗО

26 липня 2021, 17:57 19
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Солом’янський райсуд міста Києва знову відправив до СІЗО колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії".

Про це пише Regionews з посиланням на УНІАН

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк, задовольнивши клопотання слідчого Служби безпеки України про зміну Семенченку запобіжного заходу.

Суддя перебував у кімнаті для нарад близько п'яти годин.

"Клопотання... задовольнити. Змінити... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком 60 днів", - йдеться в ухвалі суду

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

суд підозра СБУ злочин депутат

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram