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Сутки в ООС: боевики девять раз нарушили режим "тишины"
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25 июля 2021, 10:06 20

Сутки в ООС: боевики девять раз нарушили режим "тишины"

25 июля 2021, 10:06 20
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Фото из открытых источников
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В субботу, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщили в пресс-центре, пишет RegioNews.

Оккупанты стреляли возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4, под Широкино и Авдеевкой, а также в направлении Новотошковского и Нью-Йорка.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Подразделения ОС открывали ответный огонь.

С начала текущих суток в районе Новозванівки наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 23 июля на Донбассе было 10 нарушений "тишины" боевиками, в том числе обстреливали жилой сектор.

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