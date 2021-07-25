Сутки в ООС: боевики девять раз нарушили режим "тишины"
В субботу, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщили в пресс-центре, пишет RegioNews.
Оккупанты стреляли возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4, под Широкино и Авдеевкой, а также в направлении Новотошковского и Нью-Йорка.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Подразделения ОС открывали ответный огонь.
С начала текущих суток в районе Новозванівки наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 23 июля на Донбассе было 10 нарушений "тишины" боевиками, в том числе обстреливали жилой сектор.