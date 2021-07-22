В Пенсионном фонде разъяснили, как заменить бумажную трудовую книжку на электронную

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В Украине продолжается внедрение электронных трудовых книжек и оформить документ в цифровом формате может уже сейчас любой человек

Об этом рассказала начальница отдела формирования электронных трудовых книжек управления информационных систем ГУ ПФУ в Киевской области Елена Орлова в эфире телеканала "Дом", передает RegioNews.

С 10 июня 2021 года вступил в силу закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по учету трудовой деятельности в электронной форме.

Именно он предусматривает отмену бумажной трудовой книжки. Это будет наполнение реестра застрахованных лиц, соответственно, сведения у нас и сейчас наполняются, с 2000 года, и будут продолжаться. То есть, вся трудовая деятельность, которая была до 2004 года, будет внесена в Реестр застрахованных лиц, — пояснила специалистка.

По ее словам, чтобы заменить бумажный документ на электронный, страхователь должен подать скан-копии трудовой книжки на портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Наши сотрудники обработают это обращение. Сведения будут в Реестре застрахованных лиц после выполнения этого обращения. И выдается на руки застрахованному лицу эта бумажная трудовая книжка. Только по желанию. Если наемный сотрудник захочет продолжать бумажную, тогда будет у него бумажная. Сейчас у нас вообще идет наполнение Реестра застрахованных лиц персонифицированными сведениями, потому что уже подается отчетность в 2000 году, — пояснила представитель ПФУ.

Она отметила, что пользоваться электронным документом очень удобно.

Сейчас уже не требуется личное обращение человека в Пенсионный фонд. Можно зайти в личный кабинет на веб-портале, воспользоваться квалификационной электронной подписью и подать заявление на назначение пенсии. Можно будет подать любое заявление онлайн, которое, например, предусматривает назначение, перерасчет, можно заказать любую справку. Также можно записаться в электронную очередь на посещение Пенсионного фонда и не стоять в очередях, — отметила Орлова.

Как сообщалось, в Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках. Начиная с четверга, 10 июня, в Украине вступил в силу закон, которым вводится учет трудовой деятельности в электронной форме.

Еще 10 марта закон об электронных трудовых книжках официально опубликовали: главные положения. Закон был принят 5 февраля 265 голосами народных депутатов.