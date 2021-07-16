15:55  16 июля
Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna
14:39  16 июля
На Черниговщине мужчину насмерть привалило бетонными конструкциями
18:41  16 июля
Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" со стороны оккупантов и одно пересечение линии разграничения вражеским БПЛА
UA | RU
UA | RU
16 июля 2021, 17:16 545

Задержанному в Каменце-Подольском подрывнику объявлено подозрение

16 июля 2021, 17:16 545
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуратура сообщила о подозрении мужчине из-за взрыва неизвестного устройства, предварительно - гранаты в Каменце-Подольском на Хмельнитчине в результате которого пострадали 6 человек, среди которых 4-летний ребенок

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Подозрение задержанному жителю Каменец-Подольского объявлено по ч. 2 ст. 15 УКУ (покушение на преступление — ред.) П. 1,2, 5, 7, части 2. ст. 115 УКУ, — сказали в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что мера пресечения будет избираться в ближайшее время.

Готовится ходатайство. Позиция прокурора - мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что 4-летний ребенок сейчас находится в реанимации. Ее состояние стабильное.

Как сообщалось, сегодня в центре Каменца-Подольского взорвалась граната: три человека в больнице.

взрыв Хмельницкая область Граната Каменец-Подольский

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram