Задержанному в Каменце-Подольском подрывнику объявлено подозрение

Фото из открытых источников

Прокуратура сообщила о подозрении мужчине из-за взрыва неизвестного устройства, предварительно - гранаты в Каменце-Подольском на Хмельнитчине в результате которого пострадали 6 человек, среди которых 4-летний ребенок

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Подозрение задержанному жителю Каменец-Подольского объявлено по ч. 2 ст. 15 УКУ (покушение на преступление — ред.) П. 1,2, 5, 7, части 2. ст. 115 УКУ, — сказали в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что мера пресечения будет избираться в ближайшее время.

Готовится ходатайство. Позиция прокурора - мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что 4-летний ребенок сейчас находится в реанимации. Ее состояние стабильное.

Как сообщалось, сегодня в центре Каменца-Подольского взорвалась граната: три человека в больнице.