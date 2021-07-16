Затриманому в Кам'янці-Подільському підривнику оголошено підозру

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Прокуратура повідомила про підозру чоловіку через вибух невідомого пристрою, попередньо – гранати у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині в результаті якого постраждали 6 осіб, серед яких 4-річна дитина

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Підозра затриманому мешканцю Кам’янець-Подільського оголошена за ч. 2 ст.15 ККУ (замах на злочин — ред.) п.1,2, 5, 7, частини 2. ст. 115 ККУ, — сказали в прокуратурі.

Також в прокуратурі зазначили, що запобіжний захід буде обиратися найближчим часом.

Готується клопотання. Позиція прокурора — запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, — розповіли в прокуратурі.

Окрім того, в прокуратурі повідомили, що 4-річна дитина наразі знаходиться в реанімації. Її стан стабільний.

Як повідомлялося, сьогодні у центрі Кам'янця - Подільського вибухнула граната: троє людей у лікарні.