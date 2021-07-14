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14 июля 2021, 15:55 910

В Украине еще у двух человек обнаружили штамм коронавируса "Дельта"

14 июля 2021, 15:55 910
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Фото из открытых источников
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В Украине заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья

Об этом сообщило издание Mukachevo.net, пишет RegioNews.

Известно, что эти люди недавно вернулись из России. Одна из больных - беременная женщина.

Как сообщил журналистам главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, результаты анализов были получены сегодня, 14 июля.

"24 июля мы отправляли анализы людей, у которых подозревали "Дельта"-штамм на Киев, а Киев - на исследование в европейскую лабораторию. Два результата пришли положительные", - сказал он.

Поляк также рассказал, что одна из женщин - беременна, она находилась в реанимационном отделении в течение более чем 2 недель. Сейчас она выписана и находится дома.

Напомним, ранее ученые спрогнозировали COVID-ситуацию в Украине до конца июля.

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