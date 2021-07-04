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04 июля 2021, 12:31 18

Медики назвали предварительную причину смерти винничанина после COVID-вакцинации от Pfizer

04 июля 2021, 12:31 18
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Фото из открытых источников
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Медики пришли к выводу, что причиной смерти жителя Винницкой области после получения прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на странице Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

"2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", — указали в ведомстве.

Кроме того, в департаменте добавили, что для расследования этого происшествия и установления причин принимаются все необходимые меры.

Напомним, на днях через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer скончался 47-летний житель Винницкой области.

коронавирус Украина вакцина Винница вакцинация

 
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