Медики назвали предварительную причину смерти винничанина после COVID-вакцинации от Pfizer
Медики пришли к выводу, что причиной смерти жителя Винницкой области после получения прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на странице Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.
"2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", — указали в ведомстве.
Кроме того, в департаменте добавили, что для расследования этого происшествия и установления причин принимаются все необходимые меры.
Напомним, на днях через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer скончался 47-летний житель Винницкой области.