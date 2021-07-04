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Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины"
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04 июля 2021, 10:04 58

Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины"

04 июля 2021, 10:04 58
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Фото: Прессцентр ООС
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В течение субботы, 3 июля, на передовой на Донбассе боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. 4 июля - еще трижды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на утреннюю сводку пресс-службы Объединенных сил.

Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Екатериновка.

"Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 2 июля на Донбассе было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

ООС Украина война боевики оккупанты

 
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