Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины"
В течение субботы, 3 июля, на передовой на Донбассе боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. 4 июля - еще трижды
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на утреннюю сводку пресс-службы Объединенных сил.
Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Екатериновка.
"Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 2 июля на Донбассе было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
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