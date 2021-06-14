На Одесской трассе пьяный водитель насмерть сбил женщину
В понедельник, 14 июня, на трассе Киев-Одесса в Раздельнянском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Отмечается, что 34-летняя женщина, которую сбил 32-летний водитель автомобиля Ford Transit, скончалась до приезда "скорой".
Проверка водителя на алкотестере "Драгер" показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства смертельной аварии установит следствие.
Напомним, сегодня в центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист.
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