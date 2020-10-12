В Украине появился атлас нового административно-территориального устройства

Он содержит подробные карты каждой области Украины и АР Крым

Он содержит подробные карты каждой области Украины и АР Крым

Фото: minregion.gov.ua

В Украине издали "Атлас административно-территориального устройства Украины", который отражает новое деление на районы и территориальные общины.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

Атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориальном устройстве Украины: названия, границы, площади, численность населения, состав по общинах каждого нового района каждой области", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды, в 2020 году по всей стране были созданы новые общины и новые районы, границы и состав которых были отражены в новом атласе.

Известно, что атлас подготовило Общество исследователей Украины под редакцией автора идеи Павла Остапенко и при поддержке ОБСЕ в Украине.

Также атлас содержит подробные карты каждой области Украины и АР Крым. Ознакомиться с атласом можно здесь.

Напомним, админреформа в Украине: стал известен полный перечень новых районов. Всего были созданы 129 районов.