В Украине появился атлас нового административно-территориального устройства
В Украине издали "Атлас административно-территориального устройства Украины", который отражает новое деление на районы и территориальные общины.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.
Атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориальном устройстве Украины: названия, границы, площади, численность населения, состав по общинах каждого нового района каждой области", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды, в 2020 году по всей стране были созданы новые общины и новые районы, границы и состав которых были отражены в новом атласе.
Известно, что атлас подготовило Общество исследователей Украины под редакцией автора идеи Павла Остапенко и при поддержке ОБСЕ в Украине.
Также атлас содержит подробные карты каждой области Украины и АР Крым. Ознакомиться с атласом можно здесь.
Напомним, админреформа в Украине: стал известен полный перечень новых районов. Всего были созданы 129 районов.