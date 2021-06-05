В Украине почти 2 тысячи новых COVID-случаев
В Украине в пятницу, 4 июня, зафиксировали 1897 новых случаев заболевания коронавирусом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Отмечается, что среди новых больных - 91 ребенок и 65 медработников.
Всего за минувшие сутки госпитализировали 1 065 человек. Умерли - 86, выздоровело - 8 330 человек. В течение пятницы сделали 29 061 тестирование на коронавирус.
Больше всего больных за прошедшие сутки было зарегистрировано в городе Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.
Напомним, раньше президент поручил спрогнозировать ситуацию с коронавирусом осенью.
Также сообщалось, что в Украине хотят ослабить карантин летом.
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