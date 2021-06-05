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В Україні майже 2 тисячі нових COVID-випадків
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05 червня 2021, 10:43 5

В Україні майже 2 тисячі нових COVID-випадків

05 червня 2021, 10:43 5
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Рixabay
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В Україні у п'ятницю, 4 червня, зафіксували 1897 нових випадків захворювання на коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що серед нових хворих - 91 дитина та 65 медпрацівників.

Загалом за минулу добу госпіталізували 1 065 людей. Померли - 86, одужало – 8 330 осіб. Протягом п'ятниці зробили 29 061 тестування на коронавірус.

Найбільше хворих минулої доби було зареєстровано у місті Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Нагадаємо, раніше президент доручив спрогнозувати ситуацію із коронавірусом восени.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть послабити карантин влітку.

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