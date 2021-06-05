В Україні майже 2 тисячі нових COVID-випадків
В Україні у п'ятницю, 4 червня, зафіксували 1897 нових випадків захворювання на коронавірус
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що серед нових хворих - 91 дитина та 65 медпрацівників.
Загалом за минулу добу госпіталізували 1 065 людей. Померли - 86, одужало – 8 330 осіб. Протягом п'ятниці зробили 29 061 тестування на коронавірус.
Найбільше хворих минулої доби було зареєстровано у місті Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
Нагадаємо, раніше президент доручив спрогнозувати ситуацію із коронавірусом восени.
Також повідомлялося, що в Україні хочуть послабити карантин влітку.
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