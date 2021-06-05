В Україні майже 2 тисячі нових COVID-випадків

Освоїти до кінця року 2,4 млрд грн. на ремонтах аеропортів в Україні - завдання мінімум для заступника Голови ОП Кирила Тимошенка і його пулу спеців з президентського "Великого будівництва"

04 червня 2021

Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші

Судячи з декларацій одеських медичних чиновників, 2020 рік, коли у зв'язку з пандемією весь світ економив, а бізнес зводив кінці з кінцями, став для таких держслужбовців особливо прибутковим