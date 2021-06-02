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02 июня 2021, 10:11 10

Непогода в Украине: обесточены 50 населенных пунктов в трех областях

02 июня 2021, 10:11 10
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Фото: из открытых источников
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Вследствие плохих погодных условий в трех областях Украины без электроэнергии остались 50 населенных пунктов

Как информирует RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в 3 областях, а именно Днепропетровская - 38, Донецкая - 6 и Запорожская - 6", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, по информации УкрГидрометцентра, 2 июня в восточных, центральных и южных областях грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганський областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине было обесточено 108 населенных пунктов в пяти областях.

ГСЧС электричество спасатели ветер погода

 
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