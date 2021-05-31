В Киеве со 2 июня не будет работать скоростной трамвай: в чем причина
В столице со 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры"
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.
На этом участке запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.
"На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в столице у "Юности" сошел с рельсов трамвай, в результате чего движение этого вида транспорта было временно приостановлено.
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