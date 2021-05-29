В Украине ожидают новые поставки COVID-вакцин: министр рассказал детали

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До конца июня текущего года в Украину должны прибыть 3,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это включительно с теми дозами, что уже завезли в рамках механизма COVAX и поставки китайской вакцины CoronaVac

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда" по результатам встречи министра здравоохранения Виктора Ляшко с журналистами.

По его словам, в это количество входят:

1,5 млн доз вакцин от компании CoronaVac, которые уже есть в Украине.

946 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX (из них 473 тыс. уже есть в стране и столько же ожидают до 7 июня).

500 тыс. доз от Pfizer должно быть до конца июня (это первая поставка, закупленная у производителя по контракту).

700 тыс. доз от AstraZeneca министерство ожидает в рамках механизма COVAX.

Новоназначенный министр заверил, что кроме 8 миллионов доз вакцин от COVAX и 34 миллионов доз законтрактованных вакцин, он подписал еще один контракт на поставку вакцин, однако никаких деталей относительно поставщиков и производителей этой вакцины он пока не сообщает.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко оставит в министерстве на своих должностях трех заместителей своего предшественника Максима Степанова.