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19 квітня 2021, 12:45 5

У ЗСУ померли ще двоє військових від коронавірусу

19 квітня 2021, 12:45 5
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Всього за час пандемії в ЗСУ померли 74 людини
Всього за час пандемії в ЗСУ померли 74 людини
Фото з відкритих джерел
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У Збройних силах України зафіксували 73-1 і 74-й летальні випадки коронавірусної хвороби.

Як пише RegioNews про це йдеться в повідомленні командування Медичних сил ЗСУ.

За даними Медсил, померлі працівники ЗСУ лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" та Вінницькій міській клінічній лікарні. Стан пацієнтів погіршувався, терапія не допомогла.

Протягом минулої доби, 18 квітня, також зареєстровано шість нових випадків COVID-19. Шпиталізували трьох хворих.

Станом на 19 квітня у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 267 осіб, на ізоляції — 428.

Усього за час пандемії одужали 21 534, померли — 74.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 41 266 осіб отримали одну дозу вакцини, з них 3 065 — військові медики.

Нагадаємо, 11 квітня у ВСУ також було зафіксовано два летальних випадки через COVID-19.

коронавірус Україна смерть військові армія

 
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