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15 апреля 2021, 12:50 3

Стало известно, сколько украинцев не доверяют главе Минздрава Степанову

15 апреля 2021, 12:50 3
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Большинство украинцев считают, что Минздрав и президент Владимир Зеленский неэффективно реагируют на угрозу коронавируса
Большинство украинцев считают, что Минздрав и президент Владимир Зеленский неэффективно реагируют на угрозу коронавируса
Фото из открытых источников
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По результатам социологического исследования, украинцы преимущественно не доверяют или же не знают бывших министров здравоохранения, а действующему главе министерства Максиму Степанову доверяют лишь 19% украинцев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют – 37%, не знают такого – 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют – 61%, не знают его – 17%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют – около трети.

Большая часть опрошенных считают, что Минздрав и президент Владимир Зеленский неэффективно реагируют на угрозу коронавирус, а 30% считают, что эффективно.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова.

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