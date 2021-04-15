Стало відомо, скільки українців не довіряють главі МОЗ Степанову

Більшість українців вважають що МОЗ і президент Володимир Зеленський неефективно реагують на загрозу коронавірусу

Більшість українців вважають що МОЗ і президент Володимир Зеленський неефективно реагують на загрозу коронавірусу

Фото з відкритих джерел

За результатами соціологічного дослідження, українці переважно не довіряють або ж не знають колишніх міністрів охорони здоров’я, а чинному главі міністерства Максиму Степанову довіряють лише 19% українців.

Про це пише RegioNews з посиланням на результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 37%, не знають такого – 34%. Екс-міністру Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють – 61%, не знають її – 17%.

Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють – близько третини.

Більша частина опитаних вважають що МОЗ і президент Володимир Зеленський неефективно реагують на загрозу коронавірусу, а 30% вважають, що ефективно.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що у Раді збирають підписи за звільнення Степанова.