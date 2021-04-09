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09 апреля 2021, 15:47 9

Степанов ответил на призывы Кличко ввести общенациональный локдаун

09 апреля 2021, 15:47 9
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Он подчеркнул, что локдаун вводить не будут
Он подчеркнул, что локдаун вводить не будут
Фото: Минздрав
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Министр здравоохранения Максим Степанов высказался категорически против введения в Украине общенационального локдауна в связи с распространением коронавируса.

Об этом глава Минздрава заявил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews, передает RegioNews.

"Полного локдауна не будет", — сказал Степанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что его ведомство не будет выступать с инициативой распространить "красную зону" на все регионы страны.

Напомним, ранее Кличко потребовал ввести полный локдаун и ограничить сообщение между областями.

Украина карантин Минздрав Максим Степанов локдаун

 
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