Степанов ответил на призывы Кличко ввести общенациональный локдаун
Он подчеркнул, что локдаун вводить не будут
Он подчеркнул, что локдаун вводить не будут
Министр здравоохранения Максим Степанов высказался категорически против введения в Украине общенационального локдауна в связи с распространением коронавируса.
Об этом глава Минздрава заявил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews, передает RegioNews.
"Полного локдауна не будет", — сказал Степанов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что его ведомство не будет выступать с инициативой распространить "красную зону" на все регионы страны.
Напомним, ранее Кличко потребовал ввести полный локдаун и ограничить сообщение между областями.
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