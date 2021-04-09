Степанов відповів на заклики Кличка увести загальнонаціональний локдаун

Він наголосив, що локдаун вводити не будуть

Він наголосив, що локдаун вводити не будуть

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов висловився категорично проти введення в Україні загальнонаціонального локдауну у звʼязку з поширенням коронавірусу.

Про це глава МОЗ заявив в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews, передає RegioNews.

"Повного локдауну не буде", — сказав Степанов, відповідаючи на відповідне запитання.

Він підкреслив, що його відомство не буде виступати з ініціативою поширити "червону зону" на всі регіони країни.

Нагадаємо, раніше Кличко вимагав запровадити повний локдаун і обмежити сполучення між областями.