Степанов відповів на заклики Кличка увести загальнонаціональний локдаун
Він наголосив, що локдаун вводити не будуть
Він наголосив, що локдаун вводити не будуть
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов висловився категорично проти введення в Україні загальнонаціонального локдауну у звʼязку з поширенням коронавірусу.
Про це глава МОЗ заявив в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews, передає RegioNews.
"Повного локдауну не буде", — сказав Степанов, відповідаючи на відповідне запитання.
Він підкреслив, що його відомство не буде виступати з ініціативою поширити "червону зону" на всі регіони країни.
Нагадаємо, раніше Кличко вимагав запровадити повний локдаун і обмежити сполучення між областями.
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