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09 квітня 2021, 15:47 16

Степанов відповів на заклики Кличка увести загальнонаціональний локдаун

09 квітня 2021, 15:47 16
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Він наголосив, що локдаун вводити не будуть
Він наголосив, що локдаун вводити не будуть
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов висловився категорично проти введення в Україні загальнонаціонального локдауну у звʼязку з поширенням коронавірусу.

Про це глава МОЗ заявив в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews, передає RegioNews.

"Повного локдауну не буде", — сказав Степанов, відповідаючи на відповідне запитання.

Він підкреслив, що його відомство не буде виступати з ініціативою поширити "червону зону" на всі регіони країни.

Нагадаємо, раніше Кличко вимагав запровадити повний локдаун і обмежити сполучення між областями.

Україна карантин МОЗ Максим Степанов локдаун

 
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