В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1864) и Днепропетровской области (1665)

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1864) и Днепропетровской области (1665)

Фото: из открытых источников

В Украине за 8 апреля COVID-19 диагностировали у 19 676 человек, зафиксировано 419 летальных случаев, госпитализированы 4 936 больных, 11 221 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

19 676 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 апреля. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 823 674 человека;

выздоровели - 1 395 104 человека;

летальных исходов - 36 381;

проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.

Напомним, ранее COVID-19 диагностировали у 19 419 человек, зафиксировано 464 летальных случаев.