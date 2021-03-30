"Голос" знову збирає підписи за відставку Степанова

Залишати на посаді Максима Степанова - це злочин проти українського народу, переконанні в партії

Залишати на посаді Максима Степанова - це злочин проти українського народу, переконанні в партії

Фото: з відкритих джерел

Депутати "Голосу" знову ініціюють відставку міністра Міністерства охорони здоров’я, за яку вже зібрано понад 100 голосів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу політсили.

Сьогодні рівно рік, як Степанова призначили міністром охорони здоров’я - у нього так і не з'явилося плану, як протидіяти поширенню COVID-19... Степанов має понести персональну політичну відповідальність за численні провали на кожному етапі боротьби з пандемією коронавірусу. Аматори не змогли врятувати країну від пандемії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в політсилі вимагають, щоб Степанов доповів у парламенті про готовність медичної системи до третьої хвилі коронавірусу, виконання плану вакцинування та закупівлі вакцини, а також забезпечення комплексу економічних заходів із підтримки підприємців.

Нагадаємо, в липні 2020 року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт постанови про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова.