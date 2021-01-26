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26 января 2021, 15:48 22

Оккупанты в Крыму продали винзавод "Коктебель": названа цена

26 января 2021, 15:48 22
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Завод выкупила компания, которая ранее арендовала его у оккупационной власти
Завод выкупила компания, которая ранее арендовала его у оккупационной власти
Фото из открытых источников
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В оккупированном Крыму на аукционе продали винный завод "Коктебель". Его выкупила компания, которая ранее арендовала его у оккупационной власти.

Соответствующие данные опубликованы на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов, пишет RegioNews.

Сообщается, что в аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Победителем стало ООО "Завод марочных вин "Коктебель", которое ранее арендовало имущество.

Также отмечается, что завод продали за 110 млн российских рублей, что эквивалентно 1,43 млн долларов. Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков.

Компания, победившая на торгах, принадлежит российскому "Гатчинском спиртовому заводу" из Ленинградской области. "Коктебель" производит сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. У него есть свои виноградники на площади около 1 тысячи гектаров.

Напомним, о том, что оккупанты в Крыму продают "Коктебель", стало известно еще 14 января.

Украина Крым оккупация оккупанты продажа
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