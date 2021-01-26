Окупанти в Криму продали винзавод "Коктебель": названо ціну

Завод викупила компанія, яка раніше орендувала його у окупаційної влади

Завод викупила компанія, яка раніше орендувала його у окупаційної влади

Фото з відкритих джерел

В окупованому Криму на аукціоні продали винний завод "Коктебель". Його викупила компанія, яка раніше орендувала його у окупаційної влади.

Відповідні дані опубліковано на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів, пише RegioNews.

Повідомляється, що в аукціоні брали участь дві компанії та одна фізична особа. Переможцем стало ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", яке раніше орендувало майно.

Також зазначається, що завод продали за 110 млн російських рублів, що еквівалентно 1,43 млн доларів. Лот складався з 73 нежитлових будівель, виробничих цехів та іншої нерухомості, а також земельних ділянок.

Компанія, яка перемогла на торгах, належить російському "Гатчинському спиртовому заводу" з Ленінградської області. "Коктебель" виробляє сухі, напівсухі і напівсолодкі вина, портвейни. У нього є свої виноградники на площі близько 1 тисячі гектарів.

Нагадаємо, про те, що окупанти в Криму продають "Коктебель", стало відомо ще 14 січня.