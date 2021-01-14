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14 января 2021, 12:24 9

Госэкоинспекция будет запрещать продажу некачественного топлива: будут проверки

14 января 2021, 12:24 9
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Инспекция проверит более 25 наименований топливно-масляной продукции
Инспекция проверит более 25 наименований топливно-масляной продукции
Фото: из открытых источников
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Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявил, что экологическая инспекция Украины будет запрещать и изымать некачественные топливно-масляные продукции, в случае несоответствия требованиям технического регламента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил глава инспекции Малеваный, в случае выявления некачественного топлива относительно предприятий будут применяты такие санкции:

  • устранение неформального несоответствия;
  • временный или полный запрет предоставления продукции на рынке;
  • изъятие продукции из оборота.

Председатель ГЭИ также отметил, что в этом году инспекция проверит более 25 наименований топливно-масляной продукции на соответствие требованиям безопасности.

Избрание ограничительной меры для предприятия будет осуществляться, учитывая Методику, утвержденную постановлением Кабинета министров Украины № 1407 (от 26.12.11). Инспекторы согласно этому документу будут оценивать уровень угрозы, которую может представлять продукция для жизнедеятельности человека.

Напомним, на Харьковщине экологи наложили штраф на 600 млн грн за самовольную добычу песка.

газ контроль проверки топливо инспекция
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