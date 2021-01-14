Держекоінспекція заборонятиме продаж неякісного пального: будуть перевірки

Інспекція перевірить понад 25 найменувань паливно-мастильної продукції

Інспекція перевірить понад 25 найменувань паливно-мастильної продукції

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Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що екологічна інспекція України буде забороняти та вилучати неякісні паливно-масляні продукції, у разі невідповідності вимогам технічного регламенту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначив голова інспекції Мальований, у разі виявлення неякісного пального щодо підприємств застосовуватимуть такі санкції:

усунення неформальної невідповідності;

тимчасова або повна заборона надання продукції на ринку;

вилучення продукції з обігу.

Голова ДЕІ також зазначив, що цьогоріч інспекція перевірить понад 25 найменувань паливно-мастильної продукції на відповідність вимогам безпечності.

Обрання обмежувального заходу для підприємства здійснюватиметься, враховуючи Методику, затверджену постановою Кабінету міністрів України № 1407 (від 26.12.11). Інспектори згідно з цим документом оцінюватимуть рівень загрози, який може становити продукція для життєдіяльності людини.

Нагадаємо, на Харківщині екологи наклали штраф на 600 млн грн за самовільне видобування піску.