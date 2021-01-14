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14 січня 2021, 12:24 9

Держекоінспекція заборонятиме продаж неякісного пального: будуть перевірки

14 січня 2021, 12:24 9
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Інспекція перевірить понад 25 найменувань паливно-мастильної продукції
Інспекція перевірить понад 25 найменувань паливно-мастильної продукції
Фото: з відкритих джерел
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Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що екологічна інспекція України буде забороняти та вилучати неякісні паливно-масляні продукції, у разі невідповідності вимогам технічного регламенту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначив голова інспекції Мальований, у разі виявлення неякісного пального щодо підприємств застосовуватимуть такі санкції:

  • усунення неформальної невідповідності;
  • тимчасова або повна заборона надання продукції на ринку;
  • вилучення продукції з обігу.

Голова ДЕІ також зазначив, що цьогоріч інспекція перевірить понад 25 найменувань паливно-мастильної продукції на відповідність вимогам безпечності.

Обрання обмежувального заходу для підприємства здійснюватиметься, враховуючи Методику, затверджену постановою Кабінету міністрів України № 1407 (від 26.12.11). Інспектори згідно з цим документом оцінюватимуть рівень загрози, який може становити продукція для життєдіяльності людини.

Нагадаємо, на Харківщині екологи наклали штраф на 600 млн грн за самовільне видобування піску.

газ контроль перевірки паливо інспекція
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