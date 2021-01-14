Держекоінспекція заборонятиме продаж неякісного пального: будуть перевірки
Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що екологічна інспекція України буде забороняти та вилучати неякісні паливно-масляні продукції, у разі невідповідності вимогам технічного регламенту.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.
Як зазначив голова інспекції Мальований, у разі виявлення неякісного пального щодо підприємств застосовуватимуть такі санкції:
- усунення неформальної невідповідності;
- тимчасова або повна заборона надання продукції на ринку;
- вилучення продукції з обігу.
Голова ДЕІ також зазначив, що цьогоріч інспекція перевірить понад 25 найменувань паливно-мастильної продукції на відповідність вимогам безпечності.
Обрання обмежувального заходу для підприємства здійснюватиметься, враховуючи Методику, затверджену постановою Кабінету міністрів України № 1407 (від 26.12.11). Інспектори згідно з цим документом оцінюватимуть рівень загрози, який може становити продукція для життєдіяльності людини.
Нагадаємо, на Харківщині екологи наклали штраф на 600 млн грн за самовільне видобування піску.