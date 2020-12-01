Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для предпринимателей

Этот закон откладывает до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп

Этот закон откладывает до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп

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Верховная Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для Фопов. Народные депутаты поддержали законопроект №4439-д.

За документ проголосовали 319 нардепов, пишет RegioNews. Этот закон откладывает до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп. Документ привязывает предельные объемы доходов различных групп ФЛП до установленных законом размеров минимальной заработной платы. Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбеке. Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО). До 1 января 2022 года продлевается применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона относительно использования ПРРО (программных регистраторов расчетных операций) во время проведения расчетных операций. Напомним, сегодня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету доработать законопроект относительно урегулирования вопроса внедрения РРО для предпринимателей.

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