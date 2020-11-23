Афера на 4 млн грн: на Херсонщине будут судить женщину за мошенничество

Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества

Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества

Фото из открытых источников

Бериславская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летней жительницы г. Херсона по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

По данным следствия, предприимчивая женщина организовала преступную схему, направленную на завладение денег физических лиц путем обмана и злоупотребления доверием. В частности, она предлагала потерпевшим вложить сбережения в выгодные торговые операции и вернуть деньги с процентами в короткие сроки. Однако полученные суммы денежных средств подозреваемая присваивала.

Обманутыми таким образом стало восемь граждан, а сумма присвоенных средств составляет почти 4 млн грн.

Афера на 4 млн грн: на Херсонщині судитимуть жінку за шахрайство Бериславською місцевою прокуратурою затверджено та... Posted by Херсонська обласна прокуратура on Monday, November 23, 2020

Досудебное расследование завершено. Фигурантке грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине блокировали использование поддельных марок "Укрпочты" представителями "ЛНВ".