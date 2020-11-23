19:32  23 ноября
Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19
15:32  23 ноября
Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
17:42  23 ноября
От начала суток на Донбассе "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 17:22 26

Афера на 4 млн грн: на Херсонщине будут судить женщину за мошенничество

23 ноября 2020, 17:22 26
Читайте також українською мовою
Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества
Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бериславская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летней жительницы г. Херсона по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

По данным следствия, предприимчивая женщина организовала преступную схему, направленную на завладение денег физических лиц путем обмана и злоупотребления доверием. В частности, она предлагала потерпевшим вложить сбережения в выгодные торговые операции и вернуть деньги с процентами в короткие сроки. Однако полученные суммы денежных средств подозреваемая присваивала.

Обманутыми таким образом стало восемь граждан, а сумма присвоенных средств составляет почти 4 млн грн.

Афера на 4 млн грн: на Херсонщині судитимуть жінку за шахрайство Бериславською місцевою прокуратурою затверджено та...

Posted by Херсонська обласна прокуратура on Monday, November 23, 2020

Досудебное расследование завершено. Фигурантке грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине блокировали использование поддельных марок "Укрпочты" представителями "ЛНВ".

мошенники прокуратура конфискация присвоение деньги
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Буковине подрядчика подозревают в присвоении более 800 тыс. грн бюджетных средств
23 ноября 2020, 15:49
НБУ не имеет отношения к "коллекционным медалям к 30-летию независимости Украины" - пресс-служба
20 ноября 2020, 21:49
Требовал несуществующий долг: в Одессе полиция задержала "рэкетира"
20 ноября 2020, 11:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »