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23 листопада 2020, 17:22 2

Афера на 4 млн грн: на Херсонщині судитимуть жінку за шахрайство

23 листопада 2020, 17:22 2
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Зловмисниці загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією майна
Зловмисниці загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією майна
Фото з відкритих джерел
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Бериславська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної мешканки м. Херсона за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, винахідлива жінка організувала злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошей фізичних осіб шляхом обману та зловживання довірою. Зокрема, вона пропонувала потерпілим вкласти збереження у вигідні торгові операції та повернути гроші з відсотками у короткі строки. Проте одержані суми коштів підозрювана привласнювала.

Ошуканими в такий спосіб стало вісім громадян, а сума привласнених коштів складає майже 4 млн грн.

Афера на 4 млн грн: на Херсонщині судитимуть жінку за шахрайство Бериславською місцевою прокуратурою затверджено та...

Posted by Херсонська обласна прокуратура on Monday, November 23, 2020

Досудове розслідування завершене. Фігурантці загрожує позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні блокували використання підроблених марок "Укрпошти" представниками "ЛНР".

шахраї прокуратура конфіскація привласнення гроші
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