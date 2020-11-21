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Сутки в ООС: боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины"
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21 ноября 2020, 10:03 2

Сутки в ООС: боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины"

21 ноября 2020, 10:03 2
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Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал
Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал
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В пятницу, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба операции, в районе населенного пункта Шумы враг применил огнестрельное оружие, а неподалеку Камянки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 21 ноября 2020 года

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 21 ноября 2020 года Слава Украине! Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками. За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку от Каменки, Водяного, Піщевика, Павлопіля и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужівки в направлении Водяного, оккупанты осуществили дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, которые вступили в действие 27 июля 2020 года и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью. Слава Украине!

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, November 20, 2020

Напомним, 19 ноября на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС Украина война обстрелы
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