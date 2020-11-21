Сутки в ООС: боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины"
В пятницу, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба операции, в районе населенного пункта Шумы враг применил огнестрельное оружие, а неподалеку Камянки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.
Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 21 ноября 2020 года
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 21 ноября 2020 года Слава Украине! Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками. За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку от Каменки, Водяного, Піщевика, Павлопіля и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужівки в направлении Водяного, оккупанты осуществили дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, которые вступили в действие 27 июля 2020 года и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью. Слава Украине!Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, November 20, 2020
Напомним, 19 ноября на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.