Сутки в ООС: боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины"

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 21 ноября 2020 года Слава Украине! Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками. За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку от Каменки, Водяного, Піщевика, Павлопіля и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужівки в направлении Водяного, оккупанты осуществили дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, которые вступили в действие 27 июля 2020 года и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью. Слава Украине!