Полиция поймала жителя Донбасса, который выращивал коноплю
В Донецкой области у жителя Волновахи полицейские изъяли марихуаны на сумму около одного миллиона гривен.
Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции, пишет RegioNews.
По словам 38-летнего фигуранта, весной он приобрел семена конопли через Интернет. В дальнейшем, выращивал наркосырье на своем приусадебном участке с использованием капельного орошения и специальных удобрений. Полученный "урожай" планировал сбывать наркозависимым.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, у жителя Черниговщины изъяли наркотиков и психотропов на миллион гривен.