Полиция поймала жителя Донбасса, который выращивал коноплю

За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества

За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества

Фото: Нацполиция

В Донецкой области у жителя Волновахи полицейские изъяли марихуаны на сумму около одного миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции, пишет RegioNews.

По словам 38-летнего фигуранта, весной он приобрел семена конопли через Интернет. В дальнейшем, выращивал наркосырье на своем приусадебном участке с использованием капельного орошения и специальных удобрений. Полученный "урожай" планировал сбывать наркозависимым.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, у жителя Черниговщины изъяли наркотиков и психотропов на миллион гривен.