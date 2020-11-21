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21 ноября 2020, 15:08 3

Полиция поймала жителя Донбасса, который выращивал коноплю

21 ноября 2020, 15:08 3
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За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества
За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества
Фото: Нацполиция
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В Донецкой области у жителя Волновахи полицейские изъяли марихуаны на сумму около одного миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции, пишет RegioNews.

По словам 38-летнего фигуранта, весной он приобрел семена конопли через Интернет. В дальнейшем, выращивал наркосырье на своем приусадебном участке с использованием капельного орошения и специальных удобрений. Полученный "урожай" планировал сбывать наркозависимым.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, у жителя Черниговщины изъяли наркотиков и психотропов на миллион гривен.

Украина криминал полиция криминальное дело Нацполиция
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