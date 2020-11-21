Поліція спіймала жителя Донбасу, який вирощував коноплю

За незаконні дії фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна

За незаконні дії фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна

Фото: Нацполіція

У Донецькій області у жителя Волновахи поліцейські вилучили марихуани на суму близько одного мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції, пише RegioNews.

За словами 38-річного фігуранта, навесні він придбав насіння конопель через Інтернет. Надалі, вирощував наркорослини на своїй присадибній ділянці з використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. Отриманий "урожай" планував збувати наркозалежним.

За даним фактом розслідується кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За незаконні дії фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жителя Чернігівщини вилучили наркотиків та психотропів на мільйон гривень.